Білорусь визнала нацистськими патріотичні гасла: деталі

Білорусам забороняється «кричати «Жыве Беларусь!» і відповідати «Жыве» з підняттям правої руки

Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка продовжує боротьбу з національними символами у країні. Міністерство внутрішніх справ Білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло «Жыве Беларусь!» і відгук «Жыве». Відповідну постанову №271 опубліковано на Національному правовому порталі РБ, повідомляє «Радіо Свобода».

У документі повідомляється, що нібито це гасло «30-ї дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася в основному з колишніх бійців частин «Білоруської національної оборони», використовувалася в антипартизанських операціях».

Таким чином білорусам забороняється «кричати «Жыве Беларусь!» і відповідати «Жыве» з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

Однак незрозуміло, чи є «нацистським» вигук без підняття правої руки, і відповідь не «Жыве!», а «Жыве вечна!», який використовується набагато частіше, зазначає видання.

Нагадаємо, білорус отримав 15 діб тюрми за непристойний знак перед колоною російської техніки.

Як повідомлялося, Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.