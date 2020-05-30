Міністр юстиції показав, в яких умовах живуть в’язні на Херсонщині (фото)



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Візит міністра юстиції до Херсонського СІЗО Фото з фейсбук-сторінки Дениса Малюськи

«Держава недоопрацьовує у вихованні громадян» - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська 30 травня без попередження перевірив умови проживання в’язнів у Херсонській області. Зокрема, він відвідав Херсонське СІЗО та Голопристанську колонію №7, де утримують засуджених, хворих на туберкульоз.

Глава Мін’юсту на своїй фейсбук-сторінці розповів, що вирішив знову проінспектувати СІЗО без попередження. За його словами, це одне з найсумніших місць в Україні.

«СІЗО переповнене. Понад норму (306 осіб) утримуються ще 140 людей. По суті люди по кілька років живуть як оселедці у банці. Кілька будівель в аварійному стані та закинуті. Найгірше те, що швидкого рішення проблеми не буде, надто великі гроші потрібні для капбудівництва. Решта умов (харчування, ремонт тощо) на середньому для системи рівні. Можливо за пару років тут вдастся навести лад», – написав Малюська у фейсбуці.

Водночас решта умов, такі як харчування, ремонт приміщень, за словами Малюськи, перебувають на середньому для системи рівні.

Водночас у туберкульозній в’язниці, за словами міністра, становище ще гірше, а лікування не вражає. Малюська вважає, що можливо через декілька років тут вдастся навести лад.

Схоже міністр був враженим тим, що «більшість ув’язнених – здорові молоді хлопці, які без проблем могли б законно заробити собі на життя». На його думку, держава недоопрацьовує у вихованні громадян.

Додамо, що інспектувати СІЗО Денис Малюська їхав в доброму гуморі та настрої. Про це свідчать фото з його поїздки.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.

Нагадаємо, іще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.