В Україні стався масштабний збій. Не працює інтернет від «Укртелекома», а у Vodafone нема зв'язку



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Інтернет Укртелеком працює зі збоями по всій Україні

Фахівці працюють над відновленням сервісу ще з ночі, але ситуація ускладнюється тим, що проблема має індивідуальний характер у кожній області

Компанія «Укртелеком» повідомляє про технічний збій обладнання в мережі у деяких абонентів у всіх регіонах України.



Як повідомили на сторінці компанії, частково наслідки збою усунули вночі, але низка абонентів по всій Україні мають проблеми з інтернетом.

«У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі у деяких абонентів у всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів. Ми робимо все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи послуги для всіх абонентів», - йдеться у повідомленні.



При цьому в «Укртелекомі» додали, що у зв'язку з тим, що проблема має індивідуальних характер для кожної області, її оперативне вирішення ускладнюється.



У свою чергу директор з корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов зазначив на своїй сторінці у Facebook, що проблема лише з інтернетом, фіксована телефонія та мобільний зв'язок працюють нормально.



«Розумію, що це дуже незручно для клієнтів і прошу нас зрозуміти та пробачити», - додав він.

Також в компанії Vodafone заявили, що мобільний зв’язок перестав працювати через виниклі технічні проблеми.

У компанії уточнили, що робота інтернету має бути доступна, тому абонентам пропонується скористатися месенджерами і іншими засобами зв'язку. Наразі інженери Vodafone працюють над вирішенням проблеми.

«Сподіваємося, найближчим часом штатна працездатність голосового зв'язку буде відновлена», - заявили в компанії.