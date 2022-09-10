Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу

Радника Офісу президента Олексій Арестович розповів про хороші новини з «Рамштайна». На жаль, подробиці прийдешніх поставок повинні спочатку анонсувати українські офіційні особи. Про це Арестович заявив в ефірі «Фейгін Live».

«Прийшов час загадкових фраз. Звучатиме так – дуже хороші новини з «Рамштайна», – зазначив він.

При цьому, за його словами, поки без подробиць, тому що про військову допомогу спочатку повинні оголосити партнери і українські офіційні особи.

Він також допустив, що всі деталі можуть і не оголосити.

«Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто «персик»... спочатку ці новини на голову декому впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо», – додав Арестович.

Нагадаємо, вчора на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України. Більше 50 країн обговорювали військову допомогу, в тому числі на довгострокову перспективу.