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«Рамштайн-5»: Резніков повідомив, яка військова допомога чекає на Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн-5»: Резніков повідомив, яка військова допомога чекає на Україну
Глава Міноборони повідомив, що Україна отримала вже сотні одиниць артилерії та боєприпаси для них
фото: Олексій Резніков

Резніков: «Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів»

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив деталі засідання міністрів оборони країн-партнерів «Рамштайн-5». Зокрема він заявив, що в Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО/ПРО, а також країни домовилися сильніше готувати до бою українських військових

«Ми зараз не можемо говорити про усі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних Сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам», – написав Резніков Facebook.

За його словами, окрім  питань, що розглядалися щодо ППО/ПРО, не мало важливим є і те, що Україна вже отримала від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. «Наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК Iris-T, який невдовзі зробить наше небо безпечнішим. Ухвалено принципове рішення щодо комплексів Nasamas. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги. Це сталося лише за 4,5 місяці», – написав Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що Україна отримала вже сотні одиниць 105-мм та 155-мм артилерії та боєприпаси для них. «Тільки 155-мм калібру у нас 7 типів гармат та САУ. Українські воїни наводять жах на ворога з допомогою точних та невідпорних ударів M142 Himars, M270 MLRS та MARS II. Ракети HARM вже лишають ворога без радарів», – зазначає Резніков.

Крім того, міністр звернув увагу, що рівень підготовки українських бійців виведено а новий рівень. «У контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців. Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад.

Вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. На Рамштайні-5 я звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін», – зазначив Резніков.

Раніше Резніков розповів, яку індустрію необхідно розвивати в країні.

Теги: війна Олексій Резніков допомога ЗСУ

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