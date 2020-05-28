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    Політика

    Міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її втричі

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    На карантині міністр юстиції Малюська отримує 37 тис. грн - Міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її втричі
    На карантині міністр юстиції Малюська отримує 37 тис. грн
    Фото: Главком

    До карантину зарплата Малюськи становила майже 61 тисячу грн

    Очільник Мін’юсту Денис Малюська розповів про свою «докарантинну» зарплатню в 61 тисячу гривень.

    Про це Малюська розповів в інтерв’ю Mind.

    На коментар журналістів про те, що раніше міністр заявляв про наміри звільнитися через зрплатню в 17 тис. грн, той відказав: «Зараз моя заробітна плата збільшилась».

    «До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн». - розповів міністр.

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року міністр розповів, що отримує зарплату «приблизно 17 тисяч гривень».

    У грудні того ж року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться «хоча б до 80 тисяч» – надовго його не вистачить.

    До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообцяв, що медики отримають підвищену на 300% зарплату найближчим часом.

    Він поінформував, що кошти у повному обсязі були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. Проте здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, які працюють з хворими на коронавірус. 

    6 травня лікарі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на акцію протесту у зв'язку зі зниженням їхніх зарплат.

    міністр зарплата гроші Денис Малюська коронавірус
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