Міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її втричі



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На карантині міністр юстиції Малюська отримує 37 тис. грн Фото: Главком

До карантину зарплата Малюськи становила майже 61 тисячу грн

Очільник Мін’юсту Денис Малюська розповів про свою «докарантинну» зарплатню в 61 тисячу гривень.

Про це Малюська розповів в інтерв’ю Mind.

На коментар журналістів про те, що раніше міністр заявляв про наміри звільнитися через зрплатню в 17 тис. грн, той відказав: «Зараз моя заробітна плата збільшилась».

«До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн». - розповів міністр.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року міністр розповів, що отримує зарплату «приблизно 17 тисяч гривень».

У грудні того ж року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться «хоча б до 80 тисяч» – надовго його не вистачить.

До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообцяв, що медики отримають підвищену на 300% зарплату найближчим часом.

Він поінформував, що кошти у повному обсязі були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. Проте здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, які працюють з хворими на коронавірус.

6 травня лікарі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на акцію протесту у зв'язку зі зниженням їхніх зарплат.