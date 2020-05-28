Міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її втричі
До карантину зарплата Малюськи становила майже 61 тисячу грнОчільник Мін’юсту Денис Малюська розповів про свою «докарантинну» зарплатню в 61 тисячу гривень.
Про це Малюська розповів в інтерв’ю Mind.
На коментар журналістів про те, що раніше міністр заявляв про наміри звільнитися через зрплатню в 17 тис. грн, той відказав: «Зараз моя заробітна плата збільшилась».
«До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн». - розповів міністр.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року міністр розповів, що отримує зарплату «приблизно 17 тисяч гривень».
У грудні того ж року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться «хоча б до 80 тисяч» – надовго його не вистачить.
До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообцяв, що медики отримають підвищену на 300% зарплату найближчим часом.
6 травня лікарі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на акцію протесту у зв'язку зі зниженням їхніх зарплат.