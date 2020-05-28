Міносвіти: вчителі не отримають додаткових доплат за карантин



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Вчителі не отримають додаткових доплат за карантин

В бюджеті 2020 року не передбачено встановлення додаткових доплат для вчителів, зазначила Мандзій

Додаткових доплат для вчителів за роботу в умовах карантину бюджетом не передбачено.

Про це, під час брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів, сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, відповідаючи на запитання ЗМІ.

За її словами, всі педагоги та учні під час карантину безперечно докладали максимум зусиль для того щоб адаптуватись до нових умов.

«Учителі опанували нові інструменти дистанційних технологій, опанували і виконували програми. І ми вдячні всім педагогічним працівникам, усім учителям за роботу та готовність швидко вчитися. В бюджеті 2020 року не передбачено встановлення додаткових доплат для вчителів. Але ми зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників», - сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій сказала, що в Україні з вересня у школах учні будуть опановувати той матеріал, який припав на період карантину.

Керівників шкіл і педпрацівників, які досягли пенсійного віку, повинні перевести з безстрокових трудових договорів на термінові. Про це йдеться в законі «Про загальну середню освіту» та Міністерством освіти надало додаткові роз'яснення щодо застосування механізму.