Резніков сказав, які західні військові літаки може отримати Україна

Українські аеродроми не готові до американських F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість, що західні партнери нададуть Україні сучасні військові літаки. Однак про американські винищувачі F-16 не йдеться. Про це очільник українського Міноборони сказав у інтерв’ю BBC.

За словами міністра, до війни він чув лише відмови від західних партнерів у відповідь на прохання про надання тих чи інших видів озброєння. Однак зараз всі ці озброєння успішно постачаються нашій державі. Він переконаний, що надання Україні сучасних військових літаків – це питання часу.

«Є дві глобальні речі, за які я зараз борюся. Це танки і сучасні літаки. Але я переконаний, що і це нам вдасться. Для мене сьогодні відповідь «неможливо» означає, що це можливо, але у майбутньому. І будуть літаки, питання – які», – зазначив він.

Резніков пояснив, що винищувачі F-16 – не найкраще рішення для України. Адже для цих літаків в Україні немає інфраструктури.

«Якщо хтось думає, що F-16 – це рішення, він глибоко помиляється. Тому що наші аеродроми не готові для F-16. З точки зору певних нюансів. Тому можливо, нам треба інші літаки. І вони є у світі. Наприклад «Гріпени» шведського виробництва», – зазначив міністр.

Нагадаємо, 14 липня Палата представників США прийняла свою версію законопроєкту про асигнування національної оборони 2023 року. В ухваленому законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені $100 млн на навчання українських пілотів.

Також Міноборони Британії показало, як проходить навчання українських бійців.

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