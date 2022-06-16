Результати «Рамштайну-3»: яку зброю отримає Україна

Україні намагатимуться якомога швидше надати озброєння, щоб ЗСУ змогли звільнити окуповані території

У Брюсселі 15 червня відбулася зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорили військову допомогу Україні. На ній були присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Участь у «Рамштайн-3» взяли 50 країн. До тих, що вже раніше зустрічалися у такому форматі, додалися Еквадор, Грузія, Молдова.

Підсумки засідання під час пресконференції підбили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі. Так, учасники домовилися про надання Україні низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї й техніки нададуть США.

Окрім того, Німеччина передасть Україні реактивні системи залпового вогню, Словаччина – гелікоптери Мі, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Так, очільник Пентагону заявив, що Україні намагатимуться якомога швидше надати озброєння, щоб ЗСУ змогли звільнити окуповані території.

«Агресія та вторгнення Росії на терени України змінило і поляризувало світ. Також воно говорить і про інше – про підтримку героїзму і стійкості народу України. Ви можете побачити це в прогресі (щодо надання допомоги – ред.), який був досягнутий нами», – сказав Остін.

За його словами, Україна отримає:

18 одиниць 155-міліметрових гаубиць;

36 тисяч 155-міліметрових снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

чотири автомобілі для ремонту техніки;

дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Міністр оборони США також заявив, що Україна отримає нові бойові гелікоптери Мі від Словаччини та ракетні боєприпаси до них, а також артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів.

Остін підтвердив, що Німеччина передасть Україні три реактивних системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

«Ми відстежимо це все. Перевагою таких зустрічей є те, що ми можемо побачити, де ми є, впевнитися у своїх спроможностях і в тому, що вони передаються», – сказав міністр.

Нагадаємо, у США розраховували, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.