Молився за Гео Лероса чи Хрещення Русі? Як Тищенко двічі використав одне фото

10 вересня Микола Тищенко показав, як «молився» за нардепа Гео Лероса. Це ж фото він публікував влітку

Одіозний «слуга народу» сьогодні проілюстрував свій скандальний пост світлиною півторамісячної давності

Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко 10 вересня опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину, де він запалює свічку в оточенні ікон та церковного начиння.

«Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний», – підписав фотографію одіозний нардеп.

Натомість виявилося, що цю ж світлину Тищенко публікував у своєму Telegram-каналі ще 28 липня.

Тоді, на честь річниці Хрещення Русі, Тищенко писав про те, що знаходиться на Закарпатті й відвідує церкву.

«Тут, далеко від столичної суєти, політиканства і чвар я розумію – не важливо в яку церкву ти ходиш неділями й не важливо, як виглядають твої обряди. Важливо, щоб всі помисли твої були чисті! І тоді Бог завжди буде з нами! З Днем Хрещення Русі!», – йдеться в повідомленні Тищенка від 28 липня.

Нагадаємо, 9 вересня під час виступу з трибуни Верховної Ради позафракційного депутата Гео Лероса, в якому останній критикував президента Зеленського та парламентську більшість, «слуга народу» Микола Тищенко намагався відтіснити свого колегу від трибуни та не дати йому завершити виступ.

Пізніше Тищенко пояснив свою поведінку тим, що вважає Лероса зрадником і «нікому не дозволить ображати Президента».

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