Лерос звинуватив Офіс президента в провокації бійок у Верховній Раді

Депутат стверджує, що влада хоче заблокувати доступ опозиції до парламенту

Народні депутати від фракції «Слуга народу» провокують бійки у Верховній Раді, щоб відсторонити від засідань опозиціонерів. Про це в ефірі «Прямого» заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос.

За його словами, Давиду Арахамії подзвонили з Офісу президента, щоб той організував штовханину в парламенті.

«Мені сказали, що безпосередньо з Офісу подзвонили Арахамії і сказали зробити подібні дії для того, щоб виключити обох, щоб наступного тижня позбутися якоїсь можливої критики з мого боку», – заявив депутат.

Політик переконаний, що подібні випадки траплятимуться й надалі, адже влада не може миритися з критикою.

«Тому, в принципі, якщо їм це вдасться, то це щоразу передбачає, що коли безпосередньо будь-який депутат буде виходити до трибуни й критикувати, буде з’являтися подібний персонаж, як Тищенко, нападати на нього, і знову виключатимуть обох. Так, в принципі, за весь тиждень можна все опозиційне крило виключити з парламенту», – підсумував Лерос.

Нагадаємо, питання про виключення нардепа Миколи Тищенка зі «Слуги народу» може бути розглянуто на засіданні фракції.

Як відомо, 9 вересня Лерос виступав з трибуни Верховної Ради. Його слова, які стосувалися Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, обурили Тищенка. Він підійшов до трибуни і силою витягнув Лероса, але бійку зупинили інші депутати і спікер Дмитро Разумков. Після цього Лерос закінчив виступ.

Згодом Микола Тищенко розповів, що вважає Лероса зрадником, яких ненавидить із самого дитинства, оскільки він потрапив до парламенту завдяки президенту Зеленському, але потім «став відпрацьовувати гроші своїх політичних спонсорів».