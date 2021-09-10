Одіозний нардеп Тищенко помолився за Гео Лероса (фото)

Сварка між депутатами почалася під час виступу Гео Лероса, який критикував президента Зеленського

Сварка між депутатами сталась у парламенті 9 вересня. Після неї один з опонентів пішов до церкви

Скандальний депутат, заступник голови парламентської фракції «Слуги народу» Микола Тищенко опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину, де він запалює свічку в оточенні ікон та церковного начиння.

«Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний», – підписав фотографію одіозний нардеп.

У відповідь на коментар однієї з підписниць, мовляв, такий жарт не є доречним, Тищенко зазначив, що не жартує.

«Будь хто має шанс зрозуміти свої помилки. Перед Богом ми всі рівні», – вважає політик.

Нагадаємо, 9 вересня під час виступу з трибуни Верховної Ради позафракційного депутата Гео Лероса, в якому останній критикував президента Зеленського та парламентську більшість, «слуга народу» Микола Тищенко намагався відтіснити свого колегу від трибуни та не дати йому завершити виступ.

Пізніше Тищенко пояснив свою поведінку тим, що вважає Лероса зрадником і «нікому не дозволить ображати Президента».

Читайте також: