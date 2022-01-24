Молодь селища Нью-Йорк емоційно звернулася до міжнародної спільноти (відео)

Молодь наголосила, що сьогодні лінія оборони Європи проходить тут, в Україні, біля Нью-Йорка

Активісти нагадали, що останні сім років селище живе на лінії фронту російсько-української війни

Представники громадської організації «Ініціативна молодь українського Нью-Йорка» звернулися до іноземних політиків та дипломатів з проханням сприяти захисту України. Емоційний ролик опублікували у Facebook.

Активісти нагадали, що останні сім років селище живе на лінії фронту російсько-української війни і наголосили:

«Сьогодні лінія оборони Європи проходить тут, в Україні, біля Нью-Йорка. І ми просимо вас зробити все можливе, щоб зберегти тут мир і перспективи на розвиток!».

Молодь акцентувала, що хоче жити в мирі і розвивати український Нью-Йорк, і попросила про допомогу у цьому.

«Ми просимо всіх політиків, дипломатів, всіх людей доброї волі підтримувати Україну, її обороноздатність. Українці готові захищати свою країну і самостійно вирішувати її долю. Допоможіть захистити Україну і наш український Нью-Йорк!», – кажуть хлопці та дівчата на відео.

Як відомо, 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

Перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.

Згодом посольство США звернулося до жителів Нью-Йорка Донецької області.

Варто зазначити, що Нью-Йорк періодично потрапляє під обстріли окупантів.