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    Зеленський терміново збирає РНБО

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    Тема засідання РНБО не розголошується&nbsp; - Зеленський терміново збирає РНБО
    Тема засідання РНБО не розголошується 
    фото: РНБО

    Засідання розпочнеться о 17 годині

    Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на джерело в апараті РНБО.

    Зазначається, що засідання почнеться о 17:00.

    Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.

    Тим часом вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні.

    Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

    «Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією – ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну», – сказав Боррель.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі НАТО РНБО війна агресія військові Володимир Зеленський президент нацбезпека Операція Об’єднаних сил
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    Зеленський терміново збирає РНБО