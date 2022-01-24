Джонсон: вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею

Борис Джонсон сказав присутнім, що, на його думку, українці «будуть боротися» за свою країну

Голова британського уряду заявив, що ситуація є «доволі похмурою», але війни ще можна уникнути

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що можливе вторгнення до України обернеться катастрофою та призведе до великої кількості втрат. Про це пише BBC.

Виступаючи у міністерстві закордонних справ, голова британського уряду заявив, що ситуація є «доволі похмурою», але війни ще можна уникнути. За його словами, Британія займається створенням пакету економічних санкцій проти Росії. Також він додав, що Британія постачає оборонну зброю Україні у зв’язку з тим, що РФ накопичила десятки тисяч солдатів біля кордону.

«Розвідувальні дані чітко показують, що на кордоні з Україною перебувають 60 (батальйонно-тактичних – ред.) груп російських військ… Нам потрібно дуже чітко донести до Кремля, до Росії, що це буде катастрофічний крок», – заявив Джонсон.

Також голова уряду сказав присутнім, що, на його думку, українці «будуть боротися» за свою країну.

«Я думаю, що це дуже важливо, щоб люди в Росії зрозуміли, що це буде нова Чечня», – додав Джонсон.

ВВС нагадує, що Британія евакуює половину співробітників свого посольства, хоча визнає, що наразі їм нічого не загрожує.

Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.

Тим часом вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.