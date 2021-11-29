Переполох у «Слузі народу»: не можуть знайти заяву Разумкова на вступ у партію

Заяву про вихід із партії Разумков теж не писав

У політичній партії «Слузі народу» досі не можуть знайти заяву про вступ у партію колишнього її лідера та ексголови Верховної Ради, народного депутата Дмитра Разумкова. Голова політсили Олена Шуляк визнала цей факт в інтерв’ю інтернет-виданню «Лівий берег».

«Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії «Слуга народу» – ред.). Поки що не можемо знайти його заяву», – сказала вона.

Шуляк уточнила, що заяви Разумкова про вихід із партії взагалі не було. Відтак зауважила: «Якщо він був очільником партії, потрібна хоча б заява на вступ. Поки що ми не можемо її знайти. Але думаю, що розібратися з цим – питання часу. Думаю, треба поставити питання Разумкову, чи вважає він себе членом фракції політичної партії «Слуга народу» в парламенті? Я дивилася, як підписані члени МФО: у графі «Членство у фракції» у Разумкова написано «01». «Нуль один»– це його номер за списком. Людина сама не вказала, він член фракції чи позафракційний».

Відповідаючи ж на запитання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату, Шуляк заявила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно. Утім, на її думку, не слід заважати людині показувати себе в роботі. Вона також повідомила, що це питання не обговорювалося на з’їзді партії «Слуги народу».

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні 7 жовтня 2021 року відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, який очолював український парламент із 29 серпня 2019 року. Раніше Разумков був головою партії «Слуга народу» (27 травня – 10 листопада 2019).

Зазначимо, Дмитро Разумков будує політичну партію, котра сповідує поміркований консерватизм.

Також у Верховній Раді з'явилося міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив Разумков. Водночас у щойно створеному міжфракційному об’єднанні уже почалися публічні з’ясування стосунків.

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