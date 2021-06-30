«Слуга» Крейденко у Раді постав перед вкрай важким вибором – у що ж погратися?

Більшість депутатів 9 скликання грають роль натискачів кнопок

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Слуга Крейденко, сидя в ВР, занят крайне тяжелым выбором – во что же поиграть на этой неделе? Решил почувствовать себя супергероем. А мог бы и поработать. Но желание играть победило.

До избрания он был председателем правления Всеукраинской молодёжной общественной организации «Совесть и Надежда Украины». В общем, глядя на Крейденко можно уверенно сказать, что совести там нет, а надеяться на него не стоит. Как и на весь #моносброд.

К сожалению это уровень большинства депутатов 9 созыва, которые исполняют роль нажимателей кнопок, не изучая законы, не пытаясь создавать лучшие условия для жизни гражданам и проявляющие свою некомпетентность во всем.

Джерело: блог Борислава Берези

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