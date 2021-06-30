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    Думки вголос

    «Слуга» Крейденко у Раді постав перед вкрай важким вибором – у що ж погратися?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    «Слуга» Крейденко у Раді постав перед вкрай важким вибором – у що ж погратися?

    Більшість депутатів 9 скликання грають роль натискачів кнопок

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    Слуга Крейденко, сидя в ВР, занят крайне тяжелым выбором – во что же поиграть на этой неделе? Решил почувствовать себя супергероем. А мог бы и поработать. Но желание играть победило.

    До избрания он был председателем правления Всеукраинской молодёжной общественной организации «Совесть и Надежда Украины». В общем, глядя на Крейденко можно уверенно сказать, что совести там нет, а надеяться на него не стоит. Как и на весь #моносброд.

    К сожалению это уровень большинства депутатов 9 созыва, которые исполняют роль нажимателей кнопок, не изучая законы, не пытаясь создавать лучшие условия для жизни гражданам и проявляющие свою некомпетентность во всем.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада партія Слуга народу
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    «Слуга» Крейденко у Раді постав перед вкрай важким вибором – у що ж погратися?