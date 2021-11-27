Суд стягує гроші, які підприємець пожертвував президентській партії «Слуга народу»

Порушення зафіксувало Національне агентство з питань запобігання корупції

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області оштрафував на 1,19 тис. грн підприємця за порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 22 листопада.

За матеріалами справи 18 вересня 2020 року підприємець перерахував 1 тис. грн внеску на користь Черкаської обласної організації партії «Слуга народу». При цьому, як з’ясувало Національне агентство з питань запобігання корупції, 9 квітня 2020 року з підприємцем укладено договір щодо капітального ремонту амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у селі Гельмязів Черкаської області з комунальним некомерційним підприємством «Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги». Загальна вартість угоди становила 748,9 тис. грн.

«Відповідно до Закону України«Про політичніпартії вУкраїні», не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб…» – сказано в судовій постанові.

У суді підприємець визнав свою вину. Національне агентство з питань запобігання корупції кликало порушника для надання пояснень, але він проігнорував запрошення.

Крім штрафу, суд ухвалив рішення конфіскувати суму внеску на підтримку «Слуги народу», тобто 1 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 29 депутатів зі «Слуги народу» з ініціативи Максима Бужанського пропонують парламенту дозволити Кабінету міністрів звільняти уповноваженого із захисту державної мови у разі визнання його роботи незадовільною.