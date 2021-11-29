Разумков став прогульником. Нова лідерка «Слуги народу» дорікнула колишньому соратнику

«Це вже питання його внутрішнього барометра совісті»

Олена Шуляк, обрана два тижні тому головою партії «Слуга народу», дорікнула колишньому соратнику й ексголові партії та Верховної Ради через несумлінне відвідування ним засідань парламенту. Голова політсили констатувала це в інтерв’ю інтернет-виданню «Лівий берег».

На запитання, чи має Разумков скласти мандат, вона заявила: «Це вже питання його внутрішнього барометра совісті. Я точно не можу прийняти це рішення одноосібно. Можу лише сказати свою думку».

Відтак нова голова партія зауважила: «Нехай чесно постане перед виборцям. Він багато говорить про те, що зробить, для цього зареєстрував відповідне МФО «Розумна політика». А за жовтень потрапив до списку прогульників...».

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні 7 жовтня 2021 року відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, який очолював український парламент із 29 серпня 2019 року. Раніше, із 27 травня до 10 листопада 2019 року Разумков був головою партії «Слуга народу».

15 листопада 2021 року заступницю голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Олену Шуляк обрали головою партії замість Олександра Корнієнка, призначеного на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.

У жовтні 38 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради. Список прогульників озвучив Комітет виборців України.

Читайте також: