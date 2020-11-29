«Мур-мур, цілувати тебе хочу»: «Слугу народу» спіймали за інтимним листуванням у Раді

Депутат Олег Семінський і його співрозмовниця в листуванні називають одне одного «котиками», обговорюють «вчорашнє» і обмінюються любовними смайлами

Нардеп Олег Семінський привернув увагу журналістів, оскільки обережно прикривав телефон аркушем паперу

Одружений народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Семінський під час засідання Верховної Ради листувався, ймовірно, зі своєю коханкою – помічницею Катериною Демченко.

Про це повідомляє видання tk.media.

Нардеп привернув увагу журналістів, оскільки обережно прикривав телефон аркушем паперу.

У телефоні Семінського дівчина підписана як «Черк Нат Сівер». За цим номером Telegram знаходить контакт Катерини Демченко. ЗМІ зазначає, що фото в неї у Facebook, у Telegram і в телефоні нардепа під ім'ям «Черк Нат Сівер» збігаються.

Згідно з інформацією в профілі дівчини, вона працює в «Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто». Компанія з такою ж назвою є в декларації Семінського, вона належить його дружині Тетяні Бушай. Також Демченко є в списку помічників нардепа.

Депутат Семінський і його співрозмовниця в листуванні називають одне одного «котиками», обговорюють «вчорашнє» і обмінюються любовними смайлами і компліментами.

«Мур-мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу», – пише Семінський.

«Мммм, заплющила очі, згадуючи. Хочу тебе», – відповідає контакт «Черк Нат Сівер».

Нагадаємо, раніше нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською».