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    Нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською» (фото)

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    Ілля Кива листувався з абонентом &laquo;Яна Блядинська&raquo; - Нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською» (фото)
    Ілля Кива листувався з абонентом «Яна Блядинська»

    Депутат отримав від абонента фото дитини, а у відповідь розповів про свої витрати на утримання

    Народний депутат «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива в залі Верховної Ради вів переписку з абонентом на ім’я «Яна Блядинська». Депутат отримав від абонента фото дитини, а у відповідь розповів про свої витрати на утримання.

    Листування Киви вдалося зняти кореспонденту Цензор.нет.

    Народний обранець отримав від абонента, записаного як «Яна Блядинська», фото маленької дитини на морі.

    У відповідь Кива написав такий текст: «3000 тобі + 7500 табір + 5 ... Діма +1000 твоя мама. 16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе. Утримання і перебування охоронця 1500 - щотижня + щомісячна зарплата. + оплата оренди будинку».

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    Нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською» (фото)
    Нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською» (фото)
    Нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською» (фото)

    На останній фотографії видно, що під час листування Киві прийшло сповіщення від телеграм-каналу Models market channel. Це російський телеграм-канал, який позиціонує себе як «агентство побачень із моделями». Для того, щоб приєднатися до каналу, потрібно відправити його творцям $500, щоб стати «ультра-топ клієнтом» - $1500.

    Відомо, що у 1993 році Кива став батьком у 16 років, у нього народилась донька Катерина. Син Георгій народився 2012 року від іншої жінки. У грудні 2019-го народилась третя дитина — донька Марія. Третя дитина, очевидно, у нього народилася від дівчини Катерини Мазур, з якою він живе разом у Києві.

    депутат діти гроші Ілля Кива
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