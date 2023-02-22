МЗС пояснило, чому Залужний пропустив зустріч із Байденом

Делегації формуються з урахуванням того, хто приїхав

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний не був присутній у складі української делегації, яка зустрічала в Києві президента США Джо Байдена, тому що в американській делегації не було голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю «Українській правді».

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«Якщо б пан Міллі був тут разом із президентом Байденом, тоді це було б, напевно, очевидно. Бо, як правило, ці делегації формуються з урахуванням того, хто приїхав. Це така класика дипломатії, протоколу. Тому я б тут не став додумувати того, чого насправді не було. Повірте мені, тут немає ніяких підводних каменів. Це був дуже камерний формат», – пояснив Мельник.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував Героїв Небесної сотні на Михайлівській площі. Також президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $500 млн.