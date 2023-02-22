Підтримка України у світі: Байден звернувся із закликом до «Бухарестської дев’ятки»

Президент США наголосив, що на карту поставлені не лише цілісність і суверенітет України, але й свобода демократій в Європі та в усьому світі

Президент США Джо Байден під час засідання «Бухарестської дев’ятки» (B9) у Варшаві закликав лідерів продовжувати критично важливу підтримку України і українців, які відважно борються за свободу демократії у Європі та світі. Про це повідомляє «Укрінформ»

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«Ми надали Україні критично важливі системи безпеки, важливу підтримку буквально для мільйонів біженців. Ми допомогли українцям отримати доступ до основних послуг. І разом ми продовжуватимемо постійну підтримку України, яка захищає свою свободу», – заявив американський лідер.

Він наголосив, що на карту в цьому конфлікті поставлені не лише цілісність і суверенітет України, але й свобода демократій в Європі та в усьому світі.

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Байден також підкреслив необхідність продовжувати тісну взаємодію в межах Північноатлантичного альянсу. «Сьогодні, коли ми наближаємося до річниці подальшого вторгнення Росії, стає ще більш важливим, щоби ми продовжували триматися разом». Саме тому, зазначив він, було важливим зібратися у форматі B9 – країн східного флангу НАТО, й обговорити питання колективної безпеки.

Крім того, глава Білого дому підкреслив, що всі члени Північноатлантичного альянсу доклали зусиль, щоби посилити НАТО, і за його словами, Альянс не був настільки потужним, ніж зараз. У цьому контексті Байден також підтвердив залізну відданість США захищати союзників у Європі.

«П’ята стаття (статуту НАТО – ред.) є священним зобов’язанням, яке взяли на себе Сполучені Штати. Ми будемо захищати буквально кожен дюйм НАТО, кожен дюйм НАТО, і це важливий момент», - наголосив він.

До відома, сьогодні у Варшаві відбулося спільне засідання президента США й глав держав «Бухарестської дев’ятки» (B9), у тому числі Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Чеської Республіки. На зустрічі також був присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.