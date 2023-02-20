80-річний Байден утер носа Путіну. Світова преса про сенсаційний візит

Героїчний десант президента США: деталі, символи і перші результати

20 лютого із шестигодинним неанонсованим візитом у Київ прибув президент США Джо Байден. Це подія без перебільшення історична. По-перше, це потужний сигнал підтримки України її наймогутнішим союзником напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ. По-друге, візит американського лідера до нашої країни – подія вельми рідкісна. Востаннє це трапилося у 2008 році, коли до нас приїздив Джордж Буш-молодший. Тоді його зустрічав президент України Віктор Ющенко.

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В офіційній заяві Білого Дому йдеться, що Байден приїхав, аби підтвердити «непохитну та незмінну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України».

«Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід поділений. Він думав, що зможе нас переграти. Але він помилявся», – написав Байден у заяві та запевнив: підтримка України триватиме.

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Байден і Зеленський прогулюються у центрі Києва Фото: Офіс президента

Власне, офіційно був анонсований візит Байдена до Польщі (до Варшави президент США мав прибути 21 лютого вранці), а про Україну в офіційному розкладі, оприлюдненому Білим домом, не було ані слова. Поїздка президента США до Києва відбувалася таємно з міркувань безпеки: Байден покинув Вашингтон ввечері 18 лютого – після вечері з дружиною у ресторані. Він долетів до Польщі, а звідти 10 годин їхав до Києва потягом.

Не у секретному місці і не у Львові, а у столиці

Журнал Rolling Stone пише, що візит Байдена точно не був незапланованим.

«Плани щодо перетину Байденом польсько-українського кордону почали розробляти більше місяця тому після того, як Байден сказав співробітникам, що хоче публічної демонстрації солідарності між Сполученими Штатами та Україною, яка вступає у другий рік війни», – йдеться у статті.

Із посиланням на високопосадовця Білого дому видання зазначає, що президенту запропонували кілька варіантів цього візиту. Один з них передбачав зустріч президентів у секретному місці на польсько-українському кордоні. В іншому була передбачена зустріч у Львові, який з початку війни кілька разів зазнавав російських авіаударів, але залишається відносно безпечним місцем порівняно зі сходом України. Проте Байден вирішив їхати саме до Києва.

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Для візиту Байден обрав жовто-блакитну краватку Фото: Офіс президента

З політичного погляду, ця поїздка «повинна була відбутися», – додав високопоставлений чиновник Білого дому.

Байден ризикував

Видання The New York Times проводить паралелі між візитом Байдена у Київ із секретними місіями президентів США Джорджа Буша, Барака Обами та Дональда Трампа до Іраку та Афганістану під час розпалу воєн у цих країнах.

«Але візит президента США в Україну без присутності американських військ, які охороняли американських лідерів у названих країнах і на землі, і з неба, кидав виклик безпеці зовсім іншого масштабу. Американські військові літаки пролітали над Польщею біля кордону, але офіційні особи заявили, що вони не заходили в повітряний простір України», – зазначає видання.

The New York Times також нагадує, що візит пана Байдена відбувся після того, як Зеленський здійснив власний візит до Вашингтона перед Різдвом минулого року. Це була його перша поїздка за межі України з початку російського вторгнення, коли він благав західних лідерів надати більше підтримки.

Під час шестигодинного візиту до Києва Байден вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні Фото: Офіс президента

Той факт, що президент США зустрічається з лідером України в самому центрі столиці у розпал повномасштабного конфлікту, є символічним, зазначають оглядачі видання.

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Байден повинен був приїхати до Зеленського

Видання Politico зазначає, що Байден колись мав би приїхати до України, і неофіційний тиск щодо прискорення цього візиту посилювався із приїздом до Києва кожного наступного європейського лідера. Але американську сторону хвилювало забезпечення безпеки президента, оскільки Київ часто стає об’єктом ракетних атак з боку Росії»

Одна з перших фотографій Байдена із Зеленським у Києві. Доки вона не з’явилася, у журналістів були сумніви у правдивості інформації про візит американського лідера Фото: Офіс президента

Байден прибув до Києва о 8 ранку за місцевим часом, де його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Чи підтримають Байдена союзники?

Видання Los Angeles Times почала матеріал присвячений візиту Байдена в Україну, не з того, коли, як і для чого завітав президент США, а з нагадування: рік тому вас, українці, попереджали про скорий початок війни, а ви не вірили.

«У Вашингтоні помічники Байдена підготували плани на випадок різних надзвичайних ситуацій і навіть проєкти того, що скаже президент, якщо столицю України швидко розіб’ють російські війська — сценарій, який більшість офіційних осіб США вважали вірогідним. Президенту України Володимиру Зеленському запропонували допомогти виїхати з країни», – нагадує автор матеріалу.

У матеріалі йдеться, що для Байдена «українська криза» стала несподіванкою, але «такою, що цілком вписувалася в його погляди на зовнішню політику: США та союзники-однодумці перебувають у розпалі конфлікту поколінь, і мають продемонструвати, що ліберальні демократії повинні перемогти автократії».

«Завдання президента Байдена полягає в тому, щоб аргументувати постійну підтримку України вільним світом. Це важлива поїздка. І дійсно, Байден може визначити роль вільного світу в подоланні тиранії», — цитує видання Деніела Фріда, який був послом США в Польщі за часів адміністрації Клінтона.

Los Angeles Times пише, що у Польщі Байден збирається зустрітися з союзниками, щоб запевнити їх у позиції США допомагати Україні «стільки, скільки буде потрібно».

Президенти біля Михайлівського собору у серці Києва Фото: Офіс президента

«Це обіцянка була сприйнята скептично як вдома, так і за кордоном, оскільки Путін не виказує жодних ознак бажання припинити війну, в якій було вбито та поранено понад 100 тис. його бійців... Робота Байдена полягає, зокрема, в тому, щоб переконати американців і аудиторію в усьому світі, що зараз як ніколи важливо продовжувати боротьбу, і водночас застерегти, що фінал навряд чи настане скоро», – резюмує видання.

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Підтримка найпотужнішого союзника

Німецьке видання Die Welt акцентує на тому, що приїзд Байдена – знак підтримки України напередодні прогнозованої ескалації з боку РФ. «Той факт, що візит Байдена відбувається якраз напередодні першої річниці від початку війни, має велике символічне значення – як знак підтримки найважливішого та найпотужнішого союзника. За останні кілька місяців американці швидко надали кілька пакетів зброї та боєприпасів на мільярди доларів», – йдеться в статті.

Видання також зазначає, що численні глави держав і урядів, а також міністри з інших країн уже відвідали Україну за останні місяці з початку війни – деякі кілька разів. В Україні також побували кілька членів уряду зі США, як і дружина Байдена Джилл.

Байден приїхав не з порожніми руками: під час переговорів він пообіцяв Україні додаткову допомогу Фото: Офіс президента

«Білий дім заздалегідь повідомив Росію про неоголошену поїздку Байдена. З росіянами було «спілкування, щоб уникнути конфлікту», – уточнює видання із посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Потрібні переговори. Війні кінця не видно…

Китайські ЗМІ широко висвітлили візит Байдена у Київ, але зробили це у дуже своєрідній манері: з величезними нагадування попередніх подій, цитуванням меседжів російської пропаганди та повтореннями того, як потрібно «домовлятися». Скажімо, видання Sina після довгої мантри про необхідність переговорів, резюмує: «Деякі країни Заходу продовжують втручатися в конфлікт, що ускладнює ситуацію навколо російсько-української війни. У січні Сполучені Штати та Німеччина оголосили про нову військову допомогу Україні. Наразі конфлікт не має ознак припинення, і поки що важко припустити, коли війна закінчиться».

Доки Китай закликає з РФ миритися, Байден і Зеленський продовжують битися з рашистською ордою Фото: Офіс президента

Видання STCN обмежилось кількома рядками сухих фактів – приїхав, зустрівся, поїхав, а джерелами інформації вказало не світові інформагенції, а пропагандистські ТАСС та Russia Today (RT). У кінці інформаційного повідомлення не оминуло нагадати, що нещодавно Україна продовжила військовий стан, і загальний тон матеріалу акцентував на небажанні миру саме українською стороною.

Істерика і розгубленість

Для «журналістів» російських пропагандистських ЗМІ візит Байдена в Україну одразу став топ-темою, на яку вони довелося оперативно реагувати. Проте як саме слід реагувати – вони не знали (очевидно, не встигли отримати методички), а тому позиції «кремлівського пулу» дуже розбіглися.

Так, «залізна лялька Путіна» телеведуча Ольга Скабєєва в ефірі своєї програми «60 хвилин» почала розпитувати експертів, чому це Байден не побоявся атаки на Київ з боку РФ під час свого візиту. Експерт швидко вигадав пояснення: виявляється, що Росія дала американському лідеру «гарантії безпеки».

А знаєте, для чого? Аби не мати справою з Камалою Харріс (віцепрезидентка США)!

«Ну от (якщо) угрохати Байдена, хто йому прийде на зміну? Оця Харріс. У Байдена є обмежувачі, у неї взагалі обмежувачів немає», – заявив один з гостей ефіру Скабєєвої.

«Дід», як називають Байдена кремлівські пропагандисти, має достатньо сил на трансатлантичний переліт, виснажливу дорогу у потязі та плідний візит у столицю країни, що перебуває у стані війни з агресором Фото: Офіс президента

Телеведуча також звинуватила Україну у тому, що вона «навмисно увімкнула повітряну тривогу» під час візиту Байдена, і що у цей час, мовляв, «ніякої небезпеки не було».

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Пропагандистський ресурс RТ ані словом не згадав «гарантії безпеки», він просуває інші меседжі: про те, що США і Україна начебто планують ескалацію, та що американський лідер приїхав, аби похвалити Зеленського за знищення «православних скрєп» і… самому знищити Україну.

Так, видання цитує члена комітету Ради Федерації з міжнародних справ, кримського колаборанта Сергія Цекова, який заявив, що зустріч Байдена з Зеленським у Києві «має продемонструвати, що вони не уникають можливої ескалації».

«Вони хочуть показати, що такі вони сміливі, рішучі і нічого не бояться. У тому числі не бояться загострення ситуації. Я думаю, що для цього це все. Показати нібито підтримку Зеленському та Україні. Абсолютно провокаційне рішення», – сказав Цекова у розмові з RT.

Без «скрєп» не могло обійтися. «Те завдання, яке поставлено Зеленському, воно було виконане. Завдання одне: максимально знищити православний, слов'янський, російський світ. Тому Байден і прибув, щоб показати Україні, що «потужна та сильна» Америка з вами», – заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький.

За його словами, все робиться лише для того, щоб… «знищити Україну та зробити з неї плацдарм для бойових операцій проти Росії».

У російських телеграм-каналах також мелькають дописи із критикою Байдена: мовляв, дід «погано говорить», «діду дали погратися у войнушку». Натомість кремлівські говоруни чомусь мовчать про те, що інший, їхній дід, «бункерний», хоч і молодший від Байдена, але не ризикує здійснювати якісь поїздки, і тим більше – не потикає носа у потенційно небезпечні регіони та місця проведення бойових дій, які сам і розпалив.

Наталія Сокирчук, «Главком»