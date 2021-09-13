МЗС працює над передачею Україні затриманого в Празі учасника окупації Криму

Затриманий Олександр Франчетті був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія

Вчора правоохоронні органи Чехії на запит України затримали росіянина в міжнародному аеропорту Праги.

МЗС України підтверджує, що затримання в Чехії росіянина Олександра Франчетті, який був учасником окупації Криму, сталося на запит Києва. Наразі завершуються процедури щодо його передачі нашій країні. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що вчора правоохоронні органи Чехії на запит України затримали росіянина в міжнародному аеропорту Праги.

«Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму. Українська сторона нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 12 вересня у Празі за виданим Україною ордером затримали росіянина. Олександр Франчетті був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія.

Раніше українські правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який п’ять років перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Чоловік ошукав своїх жертв майже на мільйон доларів США.

У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.