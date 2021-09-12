У Чернігові чоловіка судитимуть за непристойний напис про Зеленського (фото, відео)

Поліція трактує справу як хуліганство

Користувач Facebook Олександр Тарнавський повідомив, що 13 вересня суд у Чернігові розгляне справу за звинуваченням його у хуліганстві через напис на паркані. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Чоловік заявив, що про існування провадження стосовно нього він дізнався випадково:

«Чи у вівторок, чи в середу, випадково… Стояв на площі в центрі Чернігова, мене оточила купа поліції, муніципальна варта, як якогось небезпечного злочинця, запропонували пройти у відділок. Я звісно відмовився, на пропозицію кажу: «Або є законні підстави, якщо я затриманий і маю іти, або давайте на місці розбиратись, чи є якась справа». І виявилось, що поліція відкрила на мене кримінальну справу по 296 статті (Кримінального кодексу України) – хуліганство, але суд її закрив, тобто, я навіть цього не знав. Цю справу закрили тому що не знайшли підстав для 296-ї і відкрили 173-ю (Кодексу України про адміністративні правопорушення), це теж хуліганство, але вже адміністративне. Вішають мені 120 написів «Зєля х*йло», які з’явились по місту Чернігову. І у постанові ці написи пояснються як образа президента, тому вони 296-у й відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, тому що там написано «Зеля», ну і «х*йло» там написано через зірочку, там навіть цього слова нема повністю».

Наразі в розкладі засідань Новозаводського районного суду м. Чернігова, опублікованому на вебпорталі Судової влади України, наявний запис про те, що 13 вересня об 11:00 відбудеться засідання, в якому суд розгляне притягнення до адміністративної відповідальності Тарнавського Олександра Анатолійовича за скоєння дрібного хуліганства.

На вебсайті Національної поліції України розміщене повідомлення, у якому йдеться про те, що поліціянти склали адмінпротокол щодо жителя Чернігова, який написав на паркані нецензурні вислови.

Стверджується, що у поліції наявні докази причетності до скоєння правопорушення 28-річного місцевого мешканця, зокрема, відео, на якому чоловік сам визнає свою причетність до хуліганських дій.

Поліція допитала зловмисника Автор: ГУПН у Чернігівській області

Зазначене правопорушення охоплюється нормами статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та включає «нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян».

Санкція статті 173 КУпАП передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.