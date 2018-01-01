МЗС: Росія не виконала жодний пункт мінських угод
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Росія хоче подальшої дестабілізації України
За три роки Росія не виконала жодного пункту мінських домовленостей тому, що їй потрібна дестабілізація України. Таку заяву зробила речниця МЗС Мар’яна Беца у соцмережі Twitter.
«12.02.15 - ухвалено Комплекс заходів з імплементації мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібні війна і дестабілізація України», - повідомила вона.
12.02.15-ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод(2014). Жодного пункту РФ не виконала.РФ потрібна війна і дестабілізація України— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 лютого 2018 р.
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