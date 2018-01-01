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    МЗС: Росія не виконала жодний пункт мінських угод

    Росія хоче подальшої дестабілізації України
    За три роки Росія не виконала жодного пункту мінських домовленостей тому, що їй потрібна дестабілізація України. Таку заяву зробила речниця МЗС Мар’яна Беца у соцмережі Twitter. «12.02.15 - ухвалено Комплекс заходів з імплементації мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібні війна і дестабілізація України», -
    • Сьогодні, 10:45
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    Росія хоче подальшої дестабілізації України

    За три роки Росія не виконала жодного пункту мінських домовленостей тому, що їй потрібна дестабілізація України. Таку заяву зробила речниця МЗС Мар’яна Беца у соцмережі Twitter.

    «12.02.15 - ухвалено Комплекс заходів з імплементації мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібні війна і дестабілізація України», - повідомила вона.

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    МЗС Росія Мінські угоди війна Twitter
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