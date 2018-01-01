Мінські угоди зайшли в глухий кут. Що далі?

Угоди, які не цікаві всім сторонам, виконувати ніхто не буде. Саме тому для їх підписання варто вибирати папір помягче.

Мовою оригіналу Серьезно, если договор можно трактовать очень широко, а отдельные его пункты никому не нужны – он лишен смысла. И говорить о том, что Минские соглашения умерли не совсем корректно. Мертворожденные – это точнее. А «безальтернативность Минских соглашений» это как молитва в очень религиозной, но далекой от

Угоди, які не цікаві всім сторонам, виконувати ніхто не буде. Саме тому для їх підписання варто вибирати папір помягче.

Мовою оригіналу

Серьезно, если договор можно трактовать очень широко, а отдельные его пункты никому не нужны – он лишен смысла. И говорить о том, что Минские соглашения умерли не совсем корректно. Мертворожденные – это точнее. А «безальтернативность Минских соглашений» это как молитва в очень религиозной, но далекой от реальной веры семье. Их поминают всуе, на них ссылаются, но всерьез никто не верит. Традиция.

Свершилось. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Это очень важный момент. До этого украинские политики старались обходить эту проблему, повторяя молитву про безальтернативность Минска. Исключение – Арсен Аваков, который в прошлом году прямо сказал, что эта лошадка умерла и больше никуда не бежит. За что ему большое спасибо. Он первый сказал вслух то, о чем не для печати (чтобы не портить отношения с Западом) говорят другие политики.

В самом деле, индейская народная мудрость «Если лошадь сдохла – слезай» лучше всего характеризует минские соглашения. Все – не будет никакого особого статуса, не будет тотальной амнистии, боевики не станут народной милицией, и вся Украина не будет финансировать Донбасс по защищенной статье бюджета. В США это уже понимают. Теперь об этом прямо заявил президент Франции Макрон. Канцлер Германии Меркель будет хранить молчание до последнего – слишком много интересов у немецкого бизнеса связаны с Россией. И решить свои вопросы за счет Украины для них – идеальный выход. Разрешение Германии на строительство «Северного потока-2» и аферы «Сименса» с поставкой турбин в Крым тому лучшее доказательство.



Украина должна в этой ситуации выступить первой и предложить реальную альтернативу. Закон о реинтеграции, который называет РФ агрессором и признает территории оккупированными, очень хороший первый шаг. Первый. Нужно идти дальше. И общую концепцию по решению проблемы мы должны предложить первыми. Или ее разработают вместо нас. И предложат уже в формате ультиматума.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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