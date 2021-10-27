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    Росія знову влаштувала «антинатовську істерію». Український МЗС відреагував

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    На думку українських дипломатів, РФ не варто втручатися у питання вступу України до НАТО - Росія знову влаштувала «антинатовську істерію». Український МЗС відреагував
    На думку українських дипломатів, РФ не варто втручатися у питання вступу України до НАТО
    фото: apa.az

    У Міністерстві вважають інтеграцію до НАТО стратегічним вибором українського народу

    Російській Федерації варто зосередитись на врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту замість того, щоб рахувати місця дислокації військових НАТО на території України. Про це в коментарі «Главкому» з приводу заяви російського МЗС про «10 баз НАТО в Україні» заявив речник вітчизняного зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

    «Для цього потрібно припинити вигадувати причини для уникнення зустрічей в рамках наявних форматів перемовин, почати добросовісно виконувати Мінські домовленості та домовленості лідерів Нормандського формату», – пояснив речник Міністерства закордонних справ.

    Олег Ніколенко також зазначив, що подальший розвиток співпраці України з НАТО залежить виключно від волі України та членів Альянсу, а Російська Федерація не має права голосу в цьому діалозі.

    «Зовнішня політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві. Її основні інструменти – конфронтація і агресія. Заяви російських посадовців про ефемерні загрози зі сторони України – продукт викривленого сприйняття реальності», – підкреслив Олег Ніколенко.

    Українське дипломатичне відомство дотримується думки, що ресурси, задіяні наразі Росією для просування своєї агресивної політики, державі варто вивільнити для поліпшення добробуту пересічних російських громадян: гарантування їм дотримання базових прав людини, створення системи верховенства права, надання захисту від коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що НАТО продовжує займатися мілітаризацією України, на території якої вже налічується близько десяти місць дислокації військових альянсу.

    «Нагнітання антиросійської істерії вигідне країнам НАТО, які, прикриваючись неіснуючою російською загрозою, ведуть активне військове освоєння України. За різними оцінками, на території цієї країни вже налічується близько десяти місць дислокації натовських військовослужбовців», – заявила Захарова.

    За її словами, в Очакові та Чорноморську «будують два військові центри, які зможуть приймати стратегічні бомбардувальники країн Альянсу».

    Нагадаємо, Україна вперше за 50 років запрошена на засідання комітету ради НАТО.

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    Теги: Росія НАТО агресія Україна
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    Росія знову влаштувала «антинатовську істерію». Український МЗС відреагував