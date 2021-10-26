  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Експерт пояснив, чому Кремль боїться вступу України в НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна та НАТО можуть принести користь один одному - Експерт пояснив, чому Кремль боїться вступу України в НАТО
    Україна та НАТО можуть принести користь один одному
    Фото з відкритих джерел

    Кочевенко заявив, що українська армія сьогодні – одна з найсильніших у Європі

    Україна зараз може не тільки звертатися за підтримкою до НАТО, але й здатна сама допомагати Альянсу. Про це заявив в ефірі телеканалу «Дом» військовий експерт, директор Міжнародного Центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

    За його словами, армія України сьогодні є однією з найсильніших і найбільших за чисельністю в Європі.

    «Багато країн НАТО певною мірою розслабилися, і економлять на озброєнні. Навіщо, якщо є США, є велика натівська «парасолька»? З наших сусідів об'єктивні тільки Збройні сили Польщі, вони за чисельністю складають приблизно 150-160 тисяч осіб особового складу, українська армія – 250 тисяч, а сили інших країн – набагато менше», – підкреслив експерт.

    Він додав, що таку силу, як українська армія – не можна не враховувати. Досвід ЗСУ, розповідає Кочевенко, вже вивчають офіцери з США, Німеччини та Литви. При цьому експерт підкреслив, що сьогодні немає кращої моделі забезпечення безпеки демократичної держави, ніж НАТО.

    «І ми вже до НАТО можемо йти не тільки за захистом, а й пропонуючи свою допомогу, пропонуючи свій щит... І звичайно, це викликає в Москві істерики, особливо коли це йде в комплекті з нашими грузинськими партнерами», – сказав Кочевенко, навівши за приклад разом з українськими також ЗС Грузії.

    Подібна консолідація не може не хвилювати Кремль.

    «І Україна, і Грузія в НАТО – це страшний сон Росії. Не тому, що це створює якусь військову загрозу. Адже Естонія багато років є членом НАТО. Скільки від кордону Естонії до Санкт-Петербурга? Там підлітний час, напевно, не на хвилини, а на секунди. Але там все нормально. А тут ми будемо просто жорстко відповідати», – резюмував Кочевенко.

    Нагадаємо, голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.

    Напередодні Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО.

    До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО.

    Читайте також:
    Теги: США ЗСУ НАТО армія Естонія Грузія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерт пояснив, чому Кремль боїться вступу України в НАТО