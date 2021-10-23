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    Членство України в НАТО і ЄС – питання часу, – Кулеба

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    Кулеба впевнений, що Україна вже повністю відповідає вимогам Альянсу і зможе захищати безпеку Європи - Членство України в НАТО і ЄС – питання часу, – Кулеба
    Кулеба впевнений, що Україна вже повністю відповідає вимогам Альянсу і зможе захищати безпеку Європи
    фото з відкритих джерел

    Очільник МЗС України назвав останні 30 років історії країни періодом великого успіху на шляху до вступу в Альянс

    Членство України в Євросоюзі і НАТ – всього лише питання часу. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в бесіді з Польським Інститутом міжнародних відносин.

    «Таким чином, це питання часу, коли вона (Україна) зможе нести повну відповідальність за безпеку і процвітання Європи. Ми активно рухаємося до ЄС і НАТО, реалізуючи напрямок політики, що визначається Конституцією, і стратегію зовнішньополітичних дій», – сказав він.

    Кулеба відзначив наявні проблеми України, які потребують вирішення. За його словами, тим не менш, останні 30 років можна назвати періодом «великого успіху».

    Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

    У Києві Ллойд Остін, зокрема, заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

    Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

    Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

    До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

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    Теги: МЗС ЄС США НАТО Україна Дмитро Кулеба
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    Членство України в НАТО і ЄС – питання часу, – Кулеба