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    Путін розповів, від кого залежить «розвиток відносин» між Україною і РФ

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    Володимир Путін через кононавірус вперше провів велику пресконференцію онлайн - Путін розповів, від кого залежить «розвиток відносин» між Україною і РФ
    Володимир Путін через кононавірус вперше провів велику пресконференцію онлайн

    Лідер країни-агресора підкреслив, що у попередніх президентів України «не виходило налагодити діалог»

    Перспективи розвитку відносин РФ з Україною в значній мірі залежать від української влади. Про це заявив 17 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін.

    Лідер країни-агресора підкреслив, що у попередніх президентів України «не виходило налагодити діалог». За його словами, українській владі нібито не вистачає «політичної мужності».

    «Перспективи розвитку відносин РФ з Україною в значній мірі залежать від української влади. Практично всі попередні глави держави, і діючі, Володимир Олександрович Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі», - заявив він.

    Також Путін відповів журналістам, що поки ще не робив щеплення російською вакциною від коронавірусу. 

    Конференція стала 16-ю за рахунком за час перебування російського лідера при владі. Глава країни-агресора вийшов на зв'язок зі своєї резиденції в Ново-Огарьово. Журналісти ж ставлять йому питання через колл-центр або сайт.

    Зазначимо, що в 2020 році поспілкуватися з Путіним дозволили 774 журналістам, що в 2,5 рази менше, ніж роком раніше. 

    Нагадаємо, днями у Кремлі розповіли, чи живе Путін у бункері. Спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що його шеф мешкає в своїй підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.

    До слова, рейтинг Путіна серед молоді за рік упав майже вдвічі.

    Нагадаємо, Путін підписав «закон» про позбавлення волі на строк до 10 років за публічні заклики до відчуження частини території РФ. Документ фактично можна назвати «законом» про позбавлення волі за згадки про окупацію Криму.


    Теги: Росія Путін агресія Україна
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