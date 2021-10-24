НАТО ввело в експлуатацію третю авіабазу у Балтійському регіоні

На авіабазі крім винищувачів будуть також розміщуватися військово-транспортні літаки і далекі безпілотні літальні апарати

Авіабаза в Лієлварде, розташована на південному сході від Риги

Військово-повітряні сили країн-членів НАТО після завершення модернізації та сертифікації ввели в режим повномасштабного використання військовий аеродром Лієлварде в Латвії, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повітряне командування Альянсу.

Авіабаза в Лієлварде, розташована на південному сході від Риги, була створена радянськими військовими ще в 1970 році. Вона була однією з найбільших в регіоні Балтики.

«Тепер союзні ВПС НАТО мають доступ до ще одного модернізованого військового аеродрому в регіоні Балтики. Аеродром Лієлварде здатний приймати союзні літаки в будь-який час доби та в будь-яких погодних умовах», повідомляє НАТО.

Згідно з повідомленням, «винищувачі НАТО, які здійснюють патрулювання в регіоні Балтики, зможуть використовувати аеродром як запасний злітно-посадковий майданчик».

Тобто у разі неможливості використання авіабаз в Емарі в Естонії й Шяуляй в Литві винищувачі будуть направлятися в Лієлварде в Латвії. Найближчим часом на латвійський аеродром вже планують прибути данські винищувачі F-16 для здійснення на ротаційній основі натовського патрулювання в прибалтійському регіоні.

У НАТО наголосили, що авіабаза в Лієлварде в Латвії матиме велике значення для передового розміщення сил альянсу на його східному фланзі.

На авіабазі крім винищувачів будуть також розміщуватися військово-транспортні літаки та далекі безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, 23 жовтня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.