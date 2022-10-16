Посадовець НАТО посперечався з китайським дипломатом через війну в Україні

Бауер сказав, що Китай «підриває міжнародний порядок, заснований на правилах»

Відвертий обмін думками відбувся на щорічній Асамблеї Арктичного кола

На щорічній Асамблеї Арктичного кола адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, і посол Китаю в Ісландії Хе Рулун посперечалися через війну, розв’язану Росією в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, «незвично відвертий обмін думками» відбувся після виступу Бауера про роль НАТО в регіоні.

Бауер сказав, що Китай «не поділяє наші цінності і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах».

Китайський посол виступив із залу і заявив: «Адмірале, з належною повагою, ваша промова і зауваження сповнені зарозумілості».

Бауер відповів: «У мене до вас запитання, тому що ви наголошуєте на принципі суверенітету і важливості міжнародно визнаних кордонів у світі. Я маю рацію, чи не так? Так. Так чому ж тоді виходить, що Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?».

Хе Рулун відповів, що китайський погляд на «українську кризу» включає історичну перспективу і світу необхідно «зрозуміти першопричину», а також назвав Китай «миротворцем у світі», чим викликав сміх у залі.

Асамблея Арктичного кола – це щорічна міжнародна нарада щодо Арктики. Вона не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, до якої входять США і Росія. Засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну. Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, заявив, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в групі до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні та передати головування Норвегії.

Раніше «Главком» писав, як війна в Україні вплине на можливості Росії у північному регіоні і з якими викликами Норвегія та її союзники нині стикаються в Арктиці.

Також соратник Зеленського поставив діагноз Китаю. Політична структура Китаю дуже жорстка, ієрархічна і авторитарна, його лідер Сі Цзіньпінь, по суті, є диктатором. Тут не приховують, що підтримують стратегічне партнерство без обмежень з Росією. І в такому контексті, на жаль, дивляться на Україну.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію»

Крім того, представник Китаю Ген Шуан під час засідання Генасамблеї ООН закликав Україну до діалогу з Росією. Китай вважає, що Україна терміново має сісти за стіл переговорів із Росією.

Варто зауважити, що Китай був однією з країн, які утрималися при голосуванні за резолюцію, що засуджує спробу Росії анексувати українські території.

12 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Також Державний департамент США не бачить жодних ознак того, що Китай готується допомагати президенту РФ Володимиру Путіну у його війні проти України.