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    МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України

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    Джо&nbsp;Байден закликав громадян США негайно виїхати з України - МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України
    Джо Байден закликав громадян США негайно виїхати з України
    фото: Facebook Джо Байдена

    Український міністр вважає, що заява США не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не почув «нічого нового» у заклику президента США Джозефа Байдена до американців негайно покинути Україну. Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу з Харкова.

    «Нічого нового в цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви. Вони почали з евакуації членів сімей і співробітників посольства. Тому дана заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації», – зазначив Кулеба.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

    Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

    Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

    7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

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    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі дипломатія США Джозеф Байден міністр війна Путін агресія посольство Україна нацбезпека Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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    МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України