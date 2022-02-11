МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України

Український міністр вважає, що заява США не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не почув «нічого нового» у заклику президента США Джозефа Байдена до американців негайно покинути Україну. Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу з Харкова.

«Нічого нового в цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви. Вони почали з евакуації членів сімей і співробітників посольства. Тому дана заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації», – зазначив Кулеба.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

Читайте також: