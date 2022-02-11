До України прибули ще 90 тонн боєприпасів зі США

Сьогодні до Києва надійшло ще 90 тонн боєприпасів для Збройних сил України

Загальна вага військової допомоги від США вже сягла 1300 тонн

У п'ятницю, 11 лютого, до Києва прибув черговий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

«Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України», – написав Резніков.

Він зазначив, що загальна вага військової допомоги від США вже сягла 1300 тонн.

Напередодні ввечері Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

Раніше стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.