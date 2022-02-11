Чому Україна ніколи не піде на прямий діалог з ватажками «ЛНР» і «ДНР»: роз’яснення МЗС

Діалог з бойовиками не можливий, оскільки статус РФ зміниться на посередника

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих «ЛНР» та «ДНР». Урядовець наголосив, що діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника.

«Ключове питання вчора було-прямий діалог між Україною та ОРДЛО. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими «Л/ДНР». Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться статусом посередника. Тому ми на це не йдемо», – заявив Кулеба на брифінгу у п’ятницю.

До слова, напередодні очільник МЗС РФ Лавров влаштував чергову істерію та порівняв Кулебу з Геббельсом.

Тим часом глава Держдепу попереджає: вторгнення РФ в Україну може статися у будь-який момент.

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