Міністр оборони оцінив готовність РФ до повномасштабного вторгнення

«Підстав для паніки, збирання валіз, забирання коштів з банків на сьогоднішній день в Україні немає»

Міністерство оборони України наразі оцінює ймовірність повномасштабного російського вторгнення к «досить низьку». Про це в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Керівник Міноборони зазначив, що наразі РФ зосередила біля українських кордонів близько 119 тис. військового контингенту сухопутних військ, або 140 тис. військових, якщо враховувати всі роди військ. Проте, як зазначив Олексій Резніков для здійснення наступу окупантам необхідно сформувати так зване «ударне угрупування». Оскільки наразі розвідка не фіксує утворення росіянами такого угрупування біля українських кордонів.

«Підстав для паніки, збирання валіз, забирання коштів з банків на сьогоднішній день в Україні немає», – наголосив Олексій Резніков.

Міністр оборони також нагадав, що завтра у Білорусі стартують спільні навчання армій цієї країни та РФ. Резніков зазначив, що Збройні сили України, зі свого боку, також розпочинають масштабні військові навчання, які відбудуться практично на всіх чинних військових полігонах, у навчальних центрах тощо.

За словами Резнікова, це дозволить українським військам перебувати у стані максимальної готовності до дій у моменти, коли з об'єктивних причин загроза зростатиме.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України провів телефонну розмову з британським колегою Беном Воллесом та анонсував ще одну партію озброєння від Британії.

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