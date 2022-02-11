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    Соцмережі: російські танки застрягли у багнюці під Ростовом (відео)

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    Відкопувати танки приїхав екскаватор - Соцмережі: російські танки застрягли у багнюці під Ростовом (відео)
    Відкопувати танки приїхав екскаватор
    скріншот з відео

    Росія сьогодні збиралася потренуватися стріляти з танків у Ростовській області

    У соцмережі опубліковано відео, як колона танків застрягла у багнюці на бездоріжжі. Відео опубліковано російськомовним очевидцем у TikTok.

    На записі видно колону танків, що стоять у бруді. Поруч працює екскаватор, відкопуючи дорогу одному з танків.

    Автор ролика не вказав, де стався інцидент. Користувачі соцмережі стверджують, що це зняли в Ростовській області.

    @a.l.e.k.s.a.n.d.r61

    оригинальный звук - Александр

    Раніше стало відомо, що РФ 11 лютого потренується стріляти з танків поблизу кордону з Україною. Військові навчання мають пройти в Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

    До слова, ОБСЄ нарахувала понад 100 танків бойовиків на трьох полігонах.

    Теги: Росія військові навчання військові військова техніка
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    Соцмережі: російські танки застрягли у багнюці під Ростовом (відео)