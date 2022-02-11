Соцмережі: російські танки застрягли у багнюці під Ростовом (відео)
Росія сьогодні збиралася потренуватися стріляти з танків у Ростовській області
У соцмережі опубліковано відео, як колона танків застрягла у багнюці на бездоріжжі. Відео опубліковано російськомовним очевидцем у TikTok.
На записі видно колону танків, що стоять у бруді. Поруч працює екскаватор, відкопуючи дорогу одному з танків.
Автор ролика не вказав, де стався інцидент. Користувачі соцмережі стверджують, що це зняли в Ростовській області.
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Раніше стало відомо, що РФ 11 лютого потренується стріляти з танків поблизу кордону з Україною. Військові навчання мають пройти в Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.
До слова, ОБСЄ нарахувала понад 100 танків бойовиків на трьох полігонах.