Байден закликав американців негайно покинути Україну

У разі початку бойових дій Байден не має наміру посилати війська, щоб евакуювати американців

Президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити територію України через загрозу вторгнення російської армії. Про це повідомляє NBC.

«Американці мають негайно поїхати. Ми маємо справу не з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко піти божевільним шляхом», – заявив Байден.

Він також зазначив, що у разі початку бойових дій не має наміру посилати війська, щоб евакуювати американців.

«Це буде світова війна, коли американці та Росія почнуть стріляти один в одного», -– заявив глава Білого дому.

Держдепартамент США також опублікував оновлені рекомендації для туристів, які бажають відвідати Україну та американців, які вже знаходяться в країні.

У Держдепі закликали американців негайно залишити територію України через загрозу вторгнення російської армії.

Американців закликали використати будь-який вид особистого чи комерційного транспорту, залишаючи територію країни.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії.

Також минулого місяця стало відомо, що Уряд Австралії рекомендував усім громадянам країни негайно покинути територію України.

США також закликали закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.