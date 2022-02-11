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    Глава Держдепу: вторгнення РФ в Україну може статися у будь-який момент

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    Ентоні Блінкен:&nbsp;ми продовжуємо спостерігати за дуже тривожними&nbsp;ознаками російського загострення - Глава Держдепу: вторгнення РФ в Україну може статися у будь-який момент
    Ентоні Блінкен: ми продовжуємо спостерігати за дуже тривожними ознаками російського загострення
    фото: АР

    Блінкен повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно

    Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Про це глава Держдепу сказав на пресконференції у Мельбурні (Австралія), повідомляє Reuters.

    Блінкен заявив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

    «Просто кажучи, ми продовжуємо спостерігати за дуже тривожними ознаками російського загострення, у тому числі нові сили прибувають на український кордон», – сказав Блінкен.

    «Як ми казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і для розуміння, це включає період під час Олімпійський ігор», – наголосив держсекретар.

    Як відомо, зимові Олімпійські ігри відбуватимуться у Пекіні до 20 лютого.

    Цієї ночі Байден закликав американців негайно покинути Україну.

    Раніше повідомлялося, що Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії. Також минулого місяця стало відомо, що Уряд Австралії рекомендував усім громадянам країни негайно покинути територію України.

    США також закликали закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

    До слова, Туреччина звинуватила Захід у нагнітанні паніки навколо ситуації в Україні.

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    Теги: Росія США агресія Україна Держдепартамент США кордон евакуація Ентоні Блінкен
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    Глава Держдепу: вторгнення РФ в Україну може статися у будь-який момент