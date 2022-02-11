Глава Держдепу: вторгнення РФ в Україну може статися у будь-який момент

Ентоні Блінкен: ми продовжуємо спостерігати за дуже тривожними ознаками російського загострення

Блінкен повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Про це глава Держдепу сказав на пресконференції у Мельбурні (Австралія), повідомляє Reuters.

Блінкен заявив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

«Просто кажучи, ми продовжуємо спостерігати за дуже тривожними ознаками російського загострення, у тому числі нові сили прибувають на український кордон», – сказав Блінкен.

«Як ми казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і для розуміння, це включає період під час Олімпійський ігор», – наголосив держсекретар.

Як відомо, зимові Олімпійські ігри відбуватимуться у Пекіні до 20 лютого.

Цієї ночі Байден закликав американців негайно покинути Україну.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії. Також минулого місяця стало відомо, що Уряд Австралії рекомендував усім громадянам країни негайно покинути територію України.

США також закликали закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

До слова, Туреччина звинуватила Захід у нагнітанні паніки навколо ситуації в Україні.