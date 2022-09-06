На Банковій очікують дзвінка наступниці Бориса Джонсона

Заступник Єрмака про відносити з Великою Британією: «Ми твердо переконані, що рівень підтримки і далі буде нарощуватись»

Офіс президента переконаний, що зміна прем’єр-міністра Великої Британії не вплине на обсяги підтримки, яку ця держава надає Україні. Наразі українська сторона очікує телефонного дзвінка від нової прем’єрки Великої Британії Ліз Трасс. Про це сказав заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга у інтерв’ю «Главкому».

Представник Офісу президента заявив, що Україна має чіткі запевнення з боку Британії у тому, що допомога нашій державі не припинятиметься після зміни глави британського уряду.

«Ми дивимось один одному у вічі і твердо переконані, що рівень підтримки і далі буде нарощуватись. Ми маємо в цьому чіткі запевнення і власне розуміння, підкріплене відповідними комунікаціями», – зазначив він.

Сибіга також нагадав, що нова прем’єрка Британії раніше анонсувала, що першим її закордонним телефонним дзвінком буде розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що на Банкові готові до такого розвитку подій.



«Щодо перших контактів новообраного прем’єра, то уважно слідкуємо за цим. З їхньої сторони вже були публічні анонси про телефонний дзвінок президенту Зеленському. Ми готові до такого розвитку подій. І переконані, що так і буде», – сказав посадовець.

Заступник глави Офісу президента також запевнив, що усі проєкти, які були започатковані спільно з Британією до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в тому числі і проєкт будівництва ракетних катерів, буде збережено.

«Усі наші проєкти, які були започатковані з британцями до 24 лютого, зберігаються. Щось, можливо, поставлено на паузу, але всі проєкти збереглися. А тепер (актуальним є – «Главком») питання створення належних умов, щоб їх можна було практично втілити», – сказав Сибіга.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів. Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Як повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, посольство вже почало підготовку до візиту Ліз Трасс до Києва.