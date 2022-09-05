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Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії
Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака
фото: polskieradi

Головними причинами підтримки Трасс стали неприязнь виборців до її конкурента Сунака

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офійційно оголосили перможницею виборчих перегонів.

Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Вона також подякувала Борису Джонсону. «Борис, ти домігся Brexit, ти розтрощив Джеремі Корбіна, ти впровадив вакцину і ти протистояв Володимиру Путіну. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла», – заявила Трасс.

Вона наголосила, що як новий лідер Консервативної партії, вона має намір виконати те, що «ми обіцяли тим, хто голосував по всій нашій великій країні».

Трасс також додала, що вела передвиборчу кампанію як консерватор, і керуватиме країною як консерватор.

Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Ліз Трасс, Бен Воллес збереже свою посаду міністра оборони.

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Згідно з опитуванням членів Консервативної партії, проведеним компанією Opinium Research, головними причинами підтримки Трасс стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Водночас прихильники Сунака заявляли, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.

Ліз Трасс у Консервативній партії пані Трасс вважається однією з фаворитів у боротьбі не лише за посаду прем’єра. З 2015 по 2021 рік обіймала посади міністра довкілля та сільського господарства, міністра юстиції та лорда-канцлера, головного секретаря державної скарбниці, міністра зовнішньої торгівлі та міністра у справах жінок та рівності. У 2021 році Ліз Трасс була призначена міністеркою закордонних справ у другому уряді Бориса Джонсона. Протягом свого перебування на посаді голови британського МЗС Ліз Трасс, як і Борис Джонсон, послідовно висловлювала чітку проукраїнської позиції, засуджуючи російську агресію в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст. 

Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.

Читайте також: Прем'єріада у Британії: Трасс розповіла, якою буде її політика щодо України
Теги: Велика Британія

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