Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії
Головними причинами підтримки Трасс стали неприязнь виборців до її конкурента Сунака
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офійційно оголосили перможницею виборчих перегонів.
Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.
Вона також подякувала Борису Джонсону. «Борис, ти домігся Brexit, ти розтрощив Джеремі Корбіна, ти впровадив вакцину і ти протистояв Володимиру Путіну. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла», – заявила Трасс.
Вона наголосила, що як новий лідер Консервативної партії, вона має намір виконати те, що «ми обіцяли тим, хто голосував по всій нашій великій країні».
Трасс також додала, що вела передвиборчу кампанію як консерватор, і керуватиме країною як консерватор.
Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Ліз Трасс, Бен Воллес збереже свою посаду міністра оборони.
Згідно з опитуванням членів Консервативної партії, проведеним компанією Opinium Research, головними причинами підтримки Трасс стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Водночас прихильники Сунака заявляли, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.
Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.
Коментарі — 0