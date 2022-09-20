На межі Донеччини й Харківщини замайорів український прапор (фото)

На цій ділянці велися запеклі бої, а тепер про них нагадують тільки залишена техніка та мінні поля

На стелі, встановленій на межі Донецької та Харківської областей замайорів прапор України. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На стелі, встановленій на межі Донеччини й Харківщини, підняли український прапор! Завдяки нашим Збройним силам, ця ділянка траси Київ-Харків-Довжанський вільна від окупантів», – написав очільник області.

Він зазначив, що ця ділянка вкрай небезпечна, оскільки буквально нашпигована смертоносним залізяччям. Бо тут ще недавно велися запеклі бої, а тепер про них нагадують тільки залишена техніка та мінні поля. «Разом із першим заступником голови МВС Євгенієм Єніним та головою ДСНС Сергієм Круком виїхали на місце, щоб оцінити масштаби робіт, які потрібно буде виконати по розмінуванню», – розповів Кириленко.

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Він додав, що найкращих рятувальників, які під час цієї війни віддано й вправно виконують свій професійний обов'язок, іноді – на межі людських сил і можливостей, було відзначено державними та відомчими нагородами.

Нагадаємо, у селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області вивісили український прапор.