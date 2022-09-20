Історія вбитого рашистами бійця, чию руку з жовто-блакитним браслетом побачив весь світ

Триває ексгумація тіл загиблих військових та цивільних на місці масових поховань у звільненому Ізюмі

В одному з тіл, які дістали з братської могили в Ізюмському лісі, Оксана Сова впізнала свого 36-річного чоловіка, бійця 93-ї бригади, Сергія Сову. Про це пише «Суспільне».

«Це рука мого батьк,а Сови Сергія Олександровича, воїна і Захисника України, 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр», – так починається лист до президента від 14-річного Марата Сови. Тіло його батька знайшли під час ексгумації в лісі в Ізюмі, на Харківщині. Дружина Сергія, Оксана, упізнала чоловіка на фото, за жовто-блакитним браслетом на руці і татуюваннями на тілі.

Сергій перебував у статусі безвісти зниклого з 19 квітня. Родина шукала його протягом п'яти місяців, але ніякої інформації не було. Сподівалися на поранення, на полон, на все, що тільки можна.

Сергій з 2014 року воював і в АТО, і в ООС. Потім підписав контракт з 93-ю бригадою «Холодний Яр». 24 лютого він був уже на контракті. До повномасштабного вторгнення хотів отримати кваліфікацію навчального медика, тому у лютому перебував в навчальному центрі «Десна». З 24 лютого його прикомандирували до іншого підрозділу і він виконував бойові завдання в Чернігівській області. Потім повернувся вже до свого підрозділу і їх відправили на Харківський напрямок. Сергій продовжив воювати під Ізюмом.

«Ми говорили з ним щодня, якщо був зв'язок. Якщо не було, я писала йому повідомлення. 19 квітня у нас відбулася остання розмова, я її ніколи не забуду. На той час уже декілька днів поспіль були тяжкі бої, їх накривала авіація, ствольна артилерія, танки, сили були, на жаль, нерівні, нашим не вистачало підтримки. Сергій казав, що не знає, чим усе закінчиться, але ні метра нашої землі хлопці не віддадуть, не відступляться назад. Так і вийшло. А далі зв'язок з ним обірвався. Потім бригада повідомила мене, що о 10 ранку на Ізюмському напрямку відбувся тяжкий бій і після бою його вже не було на позиції.

Коли я дізналася, що наші війська вже деокупували Ізюм, то моніторила інформацію про знайдені і не знайдені тіла бійців. У п'ятницю, після ексгумації, упізнала чоловіка за фото. Надіслала знімки до військомату. Мого чоловіка там гарно знали, тому сумнівів ніяких, що це він, не було», – розповіла дружина загиблого Героя.

Стан жінки після звістки був тяжкий і вона не могла це приховати від дітей. Старший син Марат – йому 14 років – бачив, що відбувалося. Тому Марат сам вирішив написати листа до президента.

«Сподіваюся, президент його отримає і побачить, як Марат пишається батьком, як хоче, щоб ним також пишалися усі. Так, Марат – підліток, але його виховував батько і він вже як справжній чоловік», – каже жінка.

Тепер спершу буде офіційне упізнання, потім тіло Сергія Сови віддадуть для гідного поховання. Його заберуть додому, в Нікополь, до рідного міста.

«Його загибель – це мій біль на все життя, але я дружина солдата. Він з 2014 року навчав мене стійко приймати удари долі, вчив бути сильною. Я знала, що завжди можу подзвонити йому, при будь-яких труднощах, навіть якщо він за сотню кілометрів від мене. Він був завжди для мене і дітей номер один. Зараз мені так хочеться йому зателефонувати, але, на жаль, немає куди», – розповіла жінка.

Нагадаємо, завдяки фотографії руки людини з синьо-жовтими браслетами, яка облетіла весь світ, родичі впізнали тіло загиблого воїна ЗСУ. Це – 36-річний боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова.

Як повідомлялося, на околиці Ізюма виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.