Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Село під Ізюмом підняло український прапор (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Село під Ізюмом підняло український прапор (відео) 
скріншот із відео

Підвисоке Ізюмського району вивісило синьо-жовтий стяг 

У селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області вивісили український прапор. Про це повідомила Борівська сільська рада.

«Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури», – йдеться в підпису до кадрів. 

Село під Ізюмом підняло український прапор (відео)  фото 1

Як повідомлялося, проводячи контрнаступну операцію в Харківській області, ЗСУ завдали росіянам колосальних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. 

Читайте також:

Теги: прапор Харківщина Ізюм

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жертвами удару рашистів стало четверо медиків
На Харківщині окупанти обстріляли психіатричну лікарню під час евакуації: є загиблі 
Сьогодні, 12:05
Внаслідок обстрілів Харківщині зруйновані житлові будинки та господарчі споруди
Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є загиблі й поранені
Сьогодні, 10:19
Під час окупації Козачої Лопані загарбники створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню
На деокупованій Харківщині виявлено ще одну катівню (фото)
Вчора, 19:24

Події в Україні

Окупанти, які хочуть здатися в полон, можуть скористатися гарячою телефонною лінією
Окупанти, які хочуть здатися в полон, можуть скористатися гарячою телефонною лінією
В Україні завтра погода буде небезпечною 
В Україні завтра погода буде небезпечною 
Село під Ізюмом підняло український прапор (відео) 
Село під Ізюмом підняло український прапор (відео) 
Мер розповів, скільки триватиме ексгумація тіл в Ізюмі
Мер розповів, скільки триватиме ексгумація тіл в Ізюмі
ЗСУ показали трофеї, здобуті на Ізюмському напрямку (фото) 
ЗСУ показали трофеї, здобуті на Ізюмському напрямку (фото) 
Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю
Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
144K
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
111K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
52K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
24K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ
21K
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту