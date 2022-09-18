Село під Ізюмом підняло український прапор (відео) 

Підвисоке Ізюмського району вивісило синьо-жовтий стяг

У селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області вивісили український прапор. Про це повідомила Борівська сільська рада.

«Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури», – йдеться в підпису до кадрів.

Як повідомлялося, проводячи контрнаступну операцію в Харківській області, ЗСУ завдали росіянам колосальних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.