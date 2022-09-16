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«Пів року без хліба». Жителі звільненої Харківщини розповіли про життя в окупації

Надія Клочко
glavcom.ua
«Пів року без хліба». Жителі звільненої Харківщини розповіли про життя в окупації
скріншот із відео

Російські війська пішли з села Кочубеївка 11 вересня

Військові ЗСУ вирушили на покинуті російські позиції на Харківщині, але через дощ доїхали тільки до села Кочубеївка. Там вони поспілкувались із місцевими жителями, які провели в окупації пів року. На відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», військові ЗСУ із позивними Скад, Піаніст і Вовчик. Всі вони родом з Київщини.

Хлопці скеровують машину до місця, яке ще кілька днів тому було лінією розмежування: російські війська втекли звідси 11 вересня. До російського кордону звідси всього 6 км, до Бєлгорода – 60.

Раніше росіяни ховались в лісосмузі, а після втечі залишили численну техніку. В одному з сіл місцеві самотужки збирали протипіхотні міни, т.з. «Пелюстки», аби на них не підірвались діти.

Через дощ військові змушені зупинитись в селі Кочубеївка. За годину до їхнього приїзду на міні підірвався один з місцевих жителів: порушив «правила» і пішов у посадку. Це вже не перший випадок, коли цивільні особи зазнають поранень від мін в цьому селі.

Населення Кочубеївки до 24 лютого складало близько 800 людей. З них залишилась лише половина, решта виїхала в більш безпечні місця. «Чого я буду їхати зі своєї землі?» – обурюється мешканка села. «В червні нам пропонували звідси виїхати – і я відмовилась. Я тут народилася, я тут і помру».

Дванадцятирічний хлопець розповідає, що під час окупації вони харчувались оладками і макаронами, а хліба не бачили вже цілих пів року.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщину почався 6 вересня і продовжується досі. Як повідомляє заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, наразі українські війська звільнили від окупантів більше 400 населених пунктів регіону.

Нагадаємо, раніше Міноборони оприлюднило дані про звільнені від російських загарбників території Харківщини. Станом на 14 вересня звільнено близько 8500 кв. км.

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Теги: окупанти війна Харківщина окупація

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