На полях Анталійського форуму Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Румунії

Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску обговорили розвиток українсько-румунського партнерства під час зустрічі на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Дмитро Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України та можливостей посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто висловив готовність долучити Будапешт до роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.

Як повідомлялося, Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн в усуненні загрози, яку представляє газопровід «Північний потік-2» для європейської енергетичної безпеки.