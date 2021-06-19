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    На полях Анталійського форуму Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Румунії

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    Сторони обговорили широке коло питань двосторонніх відносин - На полях Анталійського форуму Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Румунії

    Сторони обговорили широке коло питань двосторонніх відносин

    Фото Посольства України в Румунії

    Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України

    Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску обговорили розвиток українсько-румунського партнерства під час зустрічі на полях Анталійського дипломатичного форуму.

    Дмитро Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України та можливостей посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

    Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

    Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто висловив готовність долучити Будапешт до роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.

    Як повідомлялося, Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн в усуненні загрози, яку представляє газопровід «Північний потік-2» для європейської енергетичної безпеки.

    Теги: міністр Румунія посол Дмитро Кулеба
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    На полях Анталійського форуму Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Румунії