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    Блінкен та глава МЗС Польщі обговорили загрозу «Північного потоку-2»

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    Блінкен та глава МЗС Польщі обговорили загрозу &laquo;Північного потоку-2&raquo; - Блінкен та глава МЗС Польщі обговорили загрозу «Північного потоку-2»
    Блінкен та глава МЗС Польщі обговорили загрозу «Північного потоку-2»
    Фото з відкритих джерел

    Глава Держдепу також відзначив міцність польсько-американського партнерства по лінії НАТО у вирішенні регіональних і глобальних проблем

    Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн в усуненні загрози, яку представляє газопровід «Північний потік-2» для європейської енергетичної безпеки. Про це повідомили у пресслужбі Держдепартаменту США.

    Глава Держдепу також відзначив міцність польсько-американського партнерства по лінії НАТО у вирішенні регіональних і глобальних проблем.

    Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Кулеба зазначив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік-2», але «не обов’язково погодиться на те, що пропонують».

    Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

    Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

    Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.

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    Теги: США НАТО Андрій Коболєв
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    Блінкен та глава МЗС Польщі обговорили загрозу «Північного потоку-2»