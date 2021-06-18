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    Будапешт готовий долучитися до роботи ТКГ у Мінську, – посол Угорщини в Україні

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    Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто - Будапешт готовий долучитися до роботи ТКГ у Мінську, – посол Угорщини в Україні
    Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто
    Фото: Главком

    Посол Угорщини відзначив: те, що відбувається і відбулося з початком війни на Донбасі – це справжня трагедія

    Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» висловив готовність долучити Будапешт до роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

    «Я декілька разів був на Донбасі і ще раз збираюся. Нашого главу МЗС запросив відвідати цей регіон ваш глава МЗС Дмитро Кулеба. Те, що там відбувається і що відбулося з початком війни – це справжня трагедія. Ми всі сподіваємося, що запанує мир. Тому будь-які дипломатичні можливості, які допоможуть завершити цей конфлікт, ми вітаємо двома руками», – сказав дипломат.

    За його словами, «Будапешт завжди готовий долучитися до цього процесу ще й тому, що був підписаний Будапештський меморандум».

    «Наскільки мені відомо, Україна до нас щодо цього щe нe зверталася, але якщо ви мене спитаєте, то я відповім, що підтримую цей крок», – резюмував посол Угорщини в Україні.

    Нагадаємо, що 4 червня голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ.

    Згодом Кравчук назвав країни, до яких можна перенести переговори з Мінська.

    Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.

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    Теги: Донбас Будапешт Угорщина Меморандум політика посол Україна Іштван Ійдярто
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    Будапешт готовий долучитися до роботи ТКГ у Мінську, – посол Угорщини в Україні